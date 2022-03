Масов обстрел в украинския град Николаев

Руските военни започнаха обстрел срещу южния украински град Николаев с ракетни комплекси „Град“ и „Ураган“, съобща агенция „Укринформ“, цитирайки кмета Олександър Сенкевич.

"Сега стрелят срещу Николаев откъм Кропивницки. Или проверяват стабилността на нашите блокпостове, или се готвят за настъпление. Мисля, че и през нощта ще ни обстрелват“, казва Сенкевич. И призовава местните жители да прекарат нощта в укритие.

Зеленски: Няколко града са тежко бомбардирани

Кметът отбелязва още, че окупаторите използват забранените в целия свят касетни снаряди.

Here’s Putin sending random artillery into residential areas. This is in Mykolaiv.



These videos need to be seen. #LongLiveUkraine pic.twitter.com/4aokf0gJKL