17 души са ранени при бомбената атака на болница в Мариупол

17 възрастни са ранени при извършената от руската армия бомбардировка на детска болница в югоизточния украински град Мариупол, съобщи представителят на местните власти Павло Кириленко, съобщава БТА.

Потвърдено е, че има 17 ранени сред болничния персонал, каза Кириленко по украинската телевизия и уточни, че сред пострадалите няма нито едно дете и няма загинали, по първоначални данни.

Градският съвет на Мариупол: Руските сили са бомбардирали и разрушили детска болница

Няколко минути по-рано Кириленко написа във Фейсбук: "Всичко беше разрушено при удар на руската авиация над Мариупол. Моментално".

Украинският президент Володимир Зеленски реагира бързо на съобщението за бомбардировката на болницата и написа в Туитър, че под развалините се намират майки и деца. "Зверство! Спрете с тези убийства", изригна Зеленски.

Във видео, разпространено от украинското президентство, се вижда, че вътрешността на сградата е разрушена и по пода има отломки, парчета стъкло и разпилени листове хартия. На друго видео, заснето извън болницата и публикувано във Фейсбук от националната полиция, се виждат няколко изгорели автомобила и кратер, които свидетелстват за удара.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k