Навални призова руснаците да продължат с мирните демонстрации срещу войната в Украйна

Лидерът на руската опозиция Алексей Навални призова днес руснаците да продължат с мирните демонстрации срещу войната в Украйна въпреки забраните, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Антивоенните настроения в обществото само ще се засилват. По тази причина демонстрациите срещу войната не трябва да спират, независимо от обстоятелствата", заяви Навални в Туитър.

12/14 The anti-war momentum will keep growing across the society, so the anti-war protests should not be halted under any circumstances.