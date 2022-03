Снаряд удари приют за животни в Харков

По време на въздушен удар над украинския град Харков, един от снарядите е попаднал в приюта за животни, пише Nexta TV. По думите на доброволци пет заграждения са били разрушени, пет кучета са загинали под отломките, около шест са ранени, а пет други животни са избягали. В центъра е имало общо около 293 кучета.

During an air raid on #Kharkiv, one of the shells hit the animal shelter. According to volunteers, five enclosures were destroyed, five dogs died under the debris, about six were injured, and five other animals escaped. The center had a total of 293 dogs. pic.twitter.com/nX1mD7JrBh