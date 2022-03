Семейство с две деца е убито при обстрел край Киев

Тече втората седмица от войната в Украйна. Семейство с две деца е било убито при обстрела на град Ирпен в района на Киев. Това обяви кметът на града. Чуждестранни журналисти, които се криеха от атаката, също потвърдиха смъртта на семейството, съобщава NOVA.

Снаряд паднал в града, докато хората се опитвали да достигнат Киев. Според журналистите обстрелът е продължил, въпреки че е имало колона от стотици цивилни и автобуси, които ги чакат.

A Ukrainian mother, her children and a family friend were killed when Russian mortar fire hit a bridge being used by refugees. "These are civilians, people who waited until the last moment,” one soldier said.



This story contains graphic images. https://t.co/1ks3M5klwE