Убит е член на украинската делегация за преговорите с Русия?

Украинският банкер Денис Киреев, който е член на киевската делегация за преговори с Русия, е бил убит при задържането си от Службата за сигурност на Украйна, съобщава "Украинская правда". Киреев е заподозрян в държавна измяна в полза на Русия.

Информацията бе потвърдена и от депутата от Върховната рада Александр Дубински, който е написал в канала си в Телеграм, че "Киреев е човек на Клюеви" (бел.ред. според публикации братята Клюеви са украински милионери, близки до бившия президент Виктор Янукович, който избяга в Русия след събитията от Евромайдана от 2014 г.). Друг от депутатите Олексий Гончаренко заяви също в канала си в Telegram, че Службата за сигурност на Украйна има ясна информация за измяната на Киреев.

В социалната мрежа Twitter се появи и снимка, за която засега не е потвърдено, че представя мястото на местопрестъплението.

#UkraineRussianWar #Russia #Ukriane Today, March 5, the Security Service of Ukraine shot dead a member of the Ukrainian delegation at the talks between Ukraine and Russia in Gomel, Denis Kireev, who was suspected of treason. pic.twitter.com/L4lZdFMnuN

Според местен тв канал още през юли 2020 г. срещу Киреев е започнало разследване за евентуално сътрудничество с руските спецслужби. Медиите съобщават, че Киреев няколко пъти годишно е пътувал до Русия. "Obozrevatel" отбелязва, че Киреев не фигурира в официалния списък на украинската делегация, но се вижда на една от снимките на преговорите.

Ukraine's security service has reportedly shot & killed Denis Kireev, a member of the Ukrainian negotiating team, pictured far back on the right in the photo. He was apparently killed while resisting arrest on suspicion of treason, @ukrpravda_news reports. https://t.co/B0kOhWxMmI pic.twitter.com/pFWfXIEFzK