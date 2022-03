Възрастна жена, оцеляла при обсадата на Ленинград, бе арестувана в руски антивоенен протест

Възрастна жена, която участва в антивоенен протест в Санкт Петербург, бе арестувана, пише Independent.ie.

77-годишната Елена Осипова, известна активистка и художничка, оцеляла при обсадата на Ленинград на нацистка Германия като бебе, участва в протеста в Санкт Петербург в сряда с два антивоенни плаката, които призоваваха войниците да свалят оръжието.

Руските власти я задържат, докато тълпата скандира антивоенни лозунги около тях. През седмицата стотици руснаци излязоха по улиците на Москва, Санкт Петербург и други градове, за да протестират срещу инвазията в Украйна. Видеото от ареста й беше разпространено в Twitter и Reddit. Потребителите на социалните мрежи възхваляваха нейната смелост и храброст, като същевременно осъждаха репресията на Русия срещу антивоенните протести. Арестът се случи в деня, в който руските сили атакуваха втория по големина град на Украйна - Харков с тежки бомбардировки.

Yelena Osipova, 76 years old, survived WWII & Siege or Leningrad, is taken by 8 #Russia Police officers in St Petersburg tonight for Protesting war in #Ukraine… pic.twitter.com/7vhX66InPm