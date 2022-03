Путин скрил семейството си в подземен град в Сибир?

Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През е скрил членовете на семейството си в подземен град в Сибир, твърди руски професор, цитиран от западни издания.

Политологът Валери Соловей разкрива, че става въпрос за луксозен бункер в планината Алтай, който прилича на подземен град и е проектиран за случаи на ядрена война. Той не уточнява за кои хора от близкия кръг на руския лидер става въпрос, но вероятно визира бившата гимнастичка Алина Кабаева, за която се говори, че е неговата половинка.

Какво знае светът за дъщерите на Путин?

Заради опасността от ядрена война експерти назоваха най-силните оръжия на Русия. Такъв е например танкът “2С7 Пион” или “Малка”, който беше използван в битките край Киев. За него се смята, че с един изстрел може да разруши напълно сгради, проектирани за убежища. Обикновено се използва за атаки срещу командни пунктове на врага. Той може да изстрелва и ядрени амуниции.

Vladimir Putin has moved family to secret Siberian nuclear bunker, expert claims https://t.co/UBTFC3Remi pic.twitter.com/D1KXeeolG6

Друго топоръжие на Москва са крилатите ракети “Калибър”, с които Русия бомбардира град Одеса. Те тежат над два тона и имат обсег до 2400 км. Към тялото на ракетата може да се добави взривно вещество или водородна бомба. Клипове в интернет показват как една такава ракета разрушава напълно склад в Одеса.

“ТОС-1 Буратино” пък е тежка огнеметна система, изстрелваща два вида ракети. Едните всмукват кислорода край тях, за да произведат взрив. Това е едно от най-опасните оръжия, с които Русия разполага, защото убива всички в зоната на избухване, която е 300 метра. Жертвите може да нямат никакви външни наранявания, но органите им са сериозно увредени. Вторият тип ракети, които “Буратино” изстрелва, са запалителни. Очевидци твърдят, че са видели машината да приближава украинската граница.

A Russian professor is claiming Putin has shifted his family to an underground bunker https://t.co/IoGKwp373X