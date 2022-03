Руски войски са влезли в Херсон, боеве в центъра на Харков

Тази сряда се очаква вторият кръг на преговори между Украйна и Русия. Междувременно тази сутрин украинските военни потвърдиха, че руски парашутисти са кацнали в Харков в опит да превземат обсадения град. В изявлението се добавя, че руските войски са атакували регионална военна болница и че боевете продължават.

А през последните няколко часа се появиха съобщения, че южният град Херсон е завладян от руските войски. Съобщава се за руски бронирани машини и войски, които патрулират по улиците.

Сградата на словенското консулство в Харков е била разрушена след руски ракетен удар

Само на около 24 километра северозападно от Киев дългият конвой от руски превозни средства продължава да се движи към столицата.

Снощи при ракетна атака срещу най-голямата телевизионна кула в страната загинаха петима души.

