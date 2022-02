Сирени звучат в Киев. Нови експлозии оттекват край града

Нови експлозии са чути край Киев около 19:00 ч. местно време. Последвали са сирени за въздушна заплаха, съобщава БТВ.

Има признаци за подновяване на атаката срещу Киев, тъй като се в града се чуват сирени за въздушна тревога, а жителите са се върнали в бомбоубежищата.

Еманюел Макрон към Владимир Путин: Спрете руското настъпление в Украйна

Кореспондентът на Би Би Си в украинската столица разказва, че мястото, на което се намира, е било разтърсено от близкия ракетен обстрел, прозорците са се разтресли.

Russian strike on Kyiv now.

Air defense was working so hard to the west… pic.twitter.com/0GMXmFCiUl