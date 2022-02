Путин вече може да разположи ядрени оръжия в Беларус

Над 65% от гражданите на Беларус участваха в неделя на референдум за конституционни промени, предложени от президента на страната Александър Лукашенко. Народното допитване бе остро разкритикувано от опозицията.

С взетото на референдума решение се отварят вратите на територията на Беларус да бъде разположен ядрен арсенал, тъй като досега държавата беше със статут на "неядрена страна". Сега обаче според западните анализатори Лукашенко ще може да предостави територията на Беларус за разполагане на руски ядрени оръжия.

Беларус решава с референдум дали Русия да разполага ядрено оръжие на територията ѝ

В референдума бяха засегнати и въпроси, свързани с правомощията на държавния глава на страната, които ще се разширят по волята на 65,16% от пълнолетното население на Беларус, обясни председателят на местната ЦИК Игор Карпенко и цитиран от руската информационна агенция "Спутник".

Светлана Тихановска използва профила си в Туитър, за да окуражи протестите в родината си и категорично заяви, че народът ѝ е против войната в Украйна и не искат да участват в агресията срещу съседите им.

Belarus hasn't seen such mass protests as today for over a year. Belarusians are back on the streets. We don't want the war in Ukraine or participate in the aggression against the neighbors. I'm proud of our people resisting all over the country despite the regime's crackdown. pic.twitter.com/rkB1df5L10