Володимир Зеленски: Говорих с Лукашенко

Президентът на Украйна Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога написа в Туйтър: "Говорих с Александър Лукашенко".

Той обаче не съобщава никаква допълнителна информация за проведения разговор с беларуския му колега.

Zelensky says he just got off the phone with Belarusian leader Lukashenko. He offers no further commentary on the call. Doesn’t sound good. pic.twitter.com/JFenmN7boF