Десет етнически гърци са били убити късно снощи край Мариупол

Още десет етнически гърци са били убити при продължаващата руска инвазия в Украйна в събота през нощта, съобщава вестник "Катимерини". Според информацията те са били убити по време на руски въздушни удари в град Мариупол, в южната част на Украйна.

Гръцките политици единодушно осъдиха руските удари в събота през нощта.

"10 невинни цивилни от гръцки произход убити днес от руски въздушни удари до Мариупол. Спрете веднага бомбардирането", заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис в послание в социалните мрежи.

10 innocent civilians of Greek origin killed today by Russian air strikes close to Mariupol. Stop the bombing now!