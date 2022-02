Украйна е благодарна за новите финансови санкции срещу Русия, заяви украинският премиер

Украйна е благодарна за най-новата серия финансови санкции, наложени на Русия от САЩ и съюзниците им, заяви рано тази сутрин в Туитър украинският премиер Денис Шмигал, цитиран от Ройтерс и БТА.

Благодарим на нашите приятели за поетия ангажимент да извадят няколко руски банки от системата СУИФТ и за "парализирането на активи на руската централна банка", написа той в поста си.

Grateful for our friends from for:

- commitment to removal of several Russian banks from #SWIFT;

- paralysis the assets of #Russia’s central bank;

- prohibition for Russian oligarchs to use their financial assets on Euroatlantic markets.