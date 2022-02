Под шума на сирени и снаряди: Украинска двойка побърза да се ожени на фона на нападенията

Надали някой си е представял сватбеният му ден да е под звуците на сирени за въздушно нападение и падащи снаряди, но това е сюрреалистичната реалност на 21-годишната Ярина Ариева и 24-годишния Святослав Фурсин. Двамата се венчаят в четвъртък в киевския манастир „Свети Михаил“, защото „не знаят какво предстои“, пише бТВ.

Младата двойка се запознава през 2019 г. по време на протест в центъра на Киев, пише Си Ен Ен.

"Беше много страшно", разказва Ярина пред американската медия.

Двойката е планирала да се ожени на 6 май и да празнува в ресторант с "много красива тераса" с изглед към река Днепър, но трепетните планове се променят за минути, след като руският президент Владимир Путин обяви военна операция в Украйна в четвъртък сутрин.

И така, както животът на Ярина и Святослав, така и този на милиони други украинци се преобърна на 360 градуса… може би завинаги.

Yarina and Sviatoslav decided to move their wedding forward and got married on the day Russia invaded their country. 24h later, the young Ukrainian couple picked up their government issued weapons to fight the invaders. #UkraineUnderAttack #Ukraine #UkraineRussia pic.twitter.com/DbOf2uRj8e