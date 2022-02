Украинското министерство на отбраната: Руски военни вече са в Киев

Украинското министерство на отбраната потвърди, че руска диверсионно-разузнавателна група е в киевския район Оболон, съобщава бТВ.

Гражданите са предупредени да не напускат домовете си.

"Министерството също така помоли гражданите да направят коктейли "Молотов", за да "обезоръжат" врага, пише Би Би Си.

Кореспондентът на медията съобщава, че чува "постоянни експлозии" в северната част на града в района на Оболон. Украинските сили са взривили мост, който може да се използва от руснаците за настъпление към столицата.

Ukrainian forces blew up the bridge over the Teteriv River near the town of Ivankiv to prevent Russian tanks and armoured vehicles from breaking through towards Kyiv.#StopRussianAggression pic.twitter.com/4EDkDxLcMx