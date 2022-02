За руски ракетни удари и десантни операции срещу Украйна съобщават очевидци и местни медии, след като руският президент Владимир Путин разпореди рано тази сутринн началото на военна операция срещу Украйна. Командни центрове на украинската армия в Киев и Харков са подложени на руски ракетни удари след 5 часа тази сутрин, съобщи „Украинская правда“, цитирана от Ройтерс, като се позовава на източник от украинското вътрешно министерство.

Агенция „Интерфакс“ съобщава за десантни операции на руския черноморски флот в Азовско море и в Одеса.

Според очевидец в Киев са се чули далечни силни шумове, подобни на артилерийска стрелба, съобщи Ройтерс. За стрелба край главното летище на украинската столица съобщи и агенция Интерфакс, като се позовава на локални медии.

Изглежда, че руската инвазия в Украйна е в ход, е заявил пред агенцията представител на НАТО, който е пожелал да остане неназован. "Силно изглежда, че се е почнало", е казал той.

Очевидци съобщават и за експлозии, които са били чути в руската Белгородска област, която граничи с Украйна.

В телевизионно обръщение по-рано тази сутрин руският президент Владимир Путин обяви, че е взел решение за провеждане на "специална операция за защита на Донбас", съобщи ТАСС. Той каза, че отговорността за евентуално кръвопролитие ще лежи изцяло на съвестта на „украинския режим“ и призова украинските военнослужещи незабавно да сложат оръжие и да си отидат у дома.

Той каза, че Москва няма да допусне появата на ядрено оръжие в Украйна, предаде БТА.

Според думите на Путин в плановете на Русия не влиза окупацията на украински територии и действията на Русия не са свързани с нанасяне на вреда на интересите на Украйна, а със защита на самата себе си от „тези, които са взели Украйна за заложник“.

Путин заяви, че в случая на намеса в ситуацията в Украйна отвън, Русия ще отговори незабавно.

Ammo depot hit in Sumy, eastern Ukraine, reports say pic.twitter.com/igfc62AqpZ

Руският президент каза още, че решението за операция в Украйна е било взето в отговор на молбата на лидерите на двете републики в Донбас (сепаратистките Донецка и Луганска – б.ред.). Целта на операцията, каза руският лидер, е „защитата на хората, хкоито в течение на осем години са подложени на издевателства, геноцид от страна на киевския режим, и затова ние ще се стремим към демилитаризация и денацификация на Украйна, а също така и към предаването на съд на тези, които са извършили многобройни кървави престъпления против мирните жители, включително граждани на Руската федерация“.

Путин каза, че "Русия остава една от най-мощните ядрени държави на планетата, затова у нито един потенциален агресор не трябва да има съмнение в това, че той ще бъде напълно разгромен". "Що се отнася до военната сфера, съвременна Русия даже и след разпада на СССР и загубата на значителна част от ядрения потенциал днес е една от най-мощните ядрени държави. Нещо повече - има определени преимущества в ред най-нови видове въоръжения. В тази връзка у никого не трябва да има съмнение, че прякото нападение над Русия ще доведе до разгром и ужасни последствия за потенциалния агресор", каза Путин.

Smoke rises in Kharkiv, the northeastern city of #Ukraine. pic.twitter.com/jjwPmyOwmt