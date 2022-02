Спецчастите на САЩ са напуснали Украйна

Американските специални части напуснаха Украйна. Това съобщи в Туитър кореспондентът на CNN Наташа Бертран, позовавайки се на източник и представител на Европейското командване на САЩ.

„Специалните части на САЩ напуснаха Украйна. Последната им мисия беше да ескортират служители на американското посолство до Полша снощи", се казва в публикацията.

New: US Special Forces have left Ukraine from Lviv, according to US European Command spokesman Capt Bill Speaks.



A source familiar with their movements tells @MarquardtA that their last mission was to escort the US embassy personnel to Poland last night.