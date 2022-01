Украйна призова Русия да изтегли войските си от границата и да преговаря със Запада, ако наистина иска намаляване на напрежението, предаде Франс прес.

"Ако руските представители са сериозни, когато казват, че не искат нова война, Русия трябва да продължи дипломатическите си контакти и да изтегли силите си, струпани по украинската граница и във временно окупираните украински територии", заяви в Туитър украинският външен министър Дмитро Кулеба. "Дипломацията е единственият отговорен начин", добави той.

If Russian officials are serious when they say they don’t want a new war, Russia must continue diplomatic engagement and pull back military forces it amassed along Ukraine’s borders and in the temporarily occupied territories of Ukraine. Diplomacy is the only responsible way.