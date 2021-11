Самолет се разби в Русия, всички на борда са загинали

Беларуски товарен самолет Ан-12 се разби в Източна Русия.

Смята се, че седемте човека на борда, всички те членове на екипажа, са загинали, съобщава БТА, като се позова на руските власти.

Товарният самолет изпълнявал полет между сибирските градове Якутск и Иркутск. Той се разбил, докато правел заход за кацане, близо до село Пивовариха, в околностите на Иркутск, на около 4200 километра източно от Москва.

Самолетът се връщал, след като бил доставил стоки на полуостров Чукотка, в Далечния изток на Руската федерация. Разбивайки се на земята, той се запалил. Пожарът вече е загасен.

От министерството на транспорта на Беларус потвърдиха, че самолетът е принадлежал на беларуската авиокомпания "Гродно". Като възможни причини за катастрофата руските власти посочиха пилотска грешка при захода за кацане или техническа неизправност.

#News #BreakingNews Photo from the crash site of An-12 in the Irkutsk region #Russia. According to preliminary data, 7 people were killed in the plane #crash. pic.twitter.com/nYGPP00EG9