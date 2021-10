Навални посвети наградата "Сахаров" на борците срещу корупцията

Критикът на Кремъл Алексей Навални Алексѐй Анато̀лиевич Нава̀лни (на руски: Алексей Анатольевич Навальный) посвети днес правозащитната награда "Сахаров", с която бе удостоен вчера от Европейския парламент, на борците срещу корупцията по целия свят, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Посвещавам наградата си на всички видове борци срещу корупцията по целия свят: от журналисти до адвокати, от чиновници (да, има и такива) и депутати до тези, които излизат по улиците, за да подкрепят тази борба", заяви Навални в послание, публикувано в Туитър от адвокатите му.

I dedicate my prize to all kinds anti-corruption fighters around the world: from journalists to lawyers, from officials (there are some, yes) and deputies to those who take to the streets to support this fight. I wish them perseverance and courage even in the scariest of moments