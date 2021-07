Руски Ан-26 с 29 души изчезна от радарите над Камчатка

Самолет Ан-26 с 29 души - 23-ма пътници и шестчленен екипаж - изчезна от радарите над руския далекоизточен полуостров Камчатка, съобщи ТАСС, като се позова на Далекоизточната транспортна прокуратура.

Самолетът на местна авиокомпания изпълнявал полет от Петропавловск Камчатски (административен център на Камчатски край) до селището Палана, когато връзката с него прекъснала.

Машината не се е приземила, посочва прокуратурата, чийто клон на Камчатка е започнал разследване по случая.

Издирват останки от пътническия самолет, паднал край остров Лаки в Яванско море

#Russia | The AN-26 plane lost contact with air traffic control while attempting to land, TASS separately cited a source saying.



The plane was flying from Petropavlovsk-Kamchatsky to Palana when it did not make a scheduled communication. Read more: https://t.co/LdvQv5PyI1 pic.twitter.com/okIjix0xQ7