Стотици хора са евакуирани заради наводнения в Русия

Стотици хора са отведени на безопасни места, тъй като райони в руския Далечен изток се борят с тежки наводнения, от които са особено засегнати много села покрай река Амур близо до град Благовешченск при границата с Китай, предаде ДПА, като се позова на властите.

Видеокадри показаха как спасителни работници се движат с гумени лодки по наводнените улици и спасяват кучета, котки и телета от удавяне.

Наводнение взе две жертви в Русия, има опасения за изчезнали хора

Няколко села са останали без електричество. Властите очакват нивото на водата да продължи да се повишава, предаде БТА.

Съобщава се, че стотици доброволци са се включили в поставянето на чували с пясък покрай бреговете на Амур. Изграждат се още извънредни подслони в училища, детски градини и други обществени сгради, а на спасените хора се предоставя храна.

Mass evacuations all around the Amur region in Russian Far East due to flood; rescuers started making dams along the embankment of Blagoveshchensk, where river Amur might rise as high as 900cm. Last time it was this high in 1958 #floodsRussia2021 pic.twitter.com/0FdKmRp12P