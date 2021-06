Двумоторен самолет падна в Русия - 9 души са загинали

9 души загинаха и още 11 са в тежко състояние след катастрофа с двумоторен самолет в Русия. Инцидентът е станал в Новосибирска област, съобщи БТВ.

На борда на L-410 е имало общо 17 души – любители-парашутисти и двама пилоти. Заради повреда в един от двигателите машината е извършила аварийно кацане в полето.

При силния удар в земята са загинали двамата членове на екипа, както и 7 начинаещи парашутисти.

Several people were killed and 13 injured after a twin-engine Let L-410 aircraft with 20 reportedly on board crash-landed in Russia’s Kemerovo Region



