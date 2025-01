Учени откриха нов вид от най-смъртоносния паяк в Австралия

Австралийски учени са открили по-голям и по-отровен вид Сиднийски фуниевиден паяк - един от най-смъртоносните в света, съобщава БТА.

Новият вид, наречен "Биг Бой" (Голямо момче), е забелязан в Нюкасъл, на 170 километра северно от Сидни.

"Този паяк е по-едър, отровните му жлези и зъбите му са много по-големи", казва откривателят му Кейн Кристенсен.

Досега се смяташе, че Сиднийският фуниевиден паяк, чието ухапване е сред най-смъртоносните за хората, е един-единствен вид.

В изследване, публикувано в списание BMC Ecology and Evolution, учени от Института за анализ на промените в биоразнообразието "Лайбниц" в Германия, Австралийския музей в Сидни и университета "Флиндърс" разграничават три различни вида Сиднийски фуниевидни паяци. Те са известният досега Atrax robustus, южният Atrax montanus и най-едрият - нюкасълският Atrax christenseni, кръстен на Кейн Кристенсен.

Представителите на вида достигат до девет сантиметра, за разлика от по-често срещания "класически" вид Atrax robustus, чийто размер е пет сантиметра.

Въпреки че след разработването на противоотрова през 80-те години на миналия век не е имало смъртни случаи при хора, съавторът на изследването Данило Хармс казва, че откритието може да оптимизира производството на противоотрови и биохимичните изследвания на отровите на паяците.

Настоящата противоотрова остава ефективна не само срещу всички видове Сиднийски фуниевиден паяк, но и срещу други сродни видове, допълват учените.

"Паяците са удивителни създания. Те са по-стари от динозаврите и за повече от 300 милиона години съществуване са овладели почти всяка среда на Земята. Паяците играят жизненоважна роля в глобалните екосистеми и са изумително разнообразни - известни са около 52 500 живи вида паяци, а потенциално могат да бъдат открити още много", казва Крис Хелген от изследователския екип.

Миналата година Сиднийски фуниевиден паяк с прякор "Херкулес" постави рекорд за най-голям екземпляр от вида си, намерен в Австралия.

A new species of Funnel-Web Spider has been officially recognised today. It’s name is the Newcastle Big Boy (Atrax Christenseni) and it’s even more venomous than the Sydney Funnel-Web making it the most venomous spider in the world. Today is already a great day! pic.twitter.com/AyAh3SMiHw