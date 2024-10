Жена се блъсна с колата си в училищна ограда в Мелбърн, дете загина

Жена, която прибирала детето си от училище, се е блъснала с колата си в оградата на учебното заведение в Мелбърн в Австралия и е ранила смъртоносно едно дете.

То е починало в болницата, в която е било откарано. Още четири деца са с тежки наранявания, предаде Асошиейтед прес, като се позова на съобщение на полицията.

40-годишната майка взела детето си от началното училище „Обърн Саут“ и се опитала да направи обратен завой, когато се блъснала в оградата, край която седели пет деца, съобщи полицай Крейг Макивой. Инцидентът е станал около 14:30 ч. местно време, предава БТА.

Жертвата на инцидента е 11-годишно дете. Две момичета - на 11 г., 10-годишно момиче и 10-годишно момче са откарани в болница със сериозни наранявания, каза още полицията.

Шофьорката е арестувана на мястото на инцидента и остава в ареста. Нито тя, нито детето ѝ са пострадали.

Полицията разпитва жената, каза Макивой, без да даде повече подробности.

Multiple children at an inner Melbourne school have been hit by a car that crashed through a fence. https://t.co/k8Q8gJOYqf #7NEWS pic.twitter.com/i1HrERRbR7