Раздадоха бонбони с метамфетамин на бездомни хора в Нова Зеландия

Бонбони с потенциално смъртоносно ниво на съдържание на метамфетамин са били дарени, а после и раздадени, в пакети с храна в Нова Зеландия, каза днес полицията, цитирана от ДПА и БТА.

Неизвестно лице е дарило ананасовите бонбони, в запечатана опаковка за продажба на дребно и с етикет на малайзийската марка „Ринда“, които после са били раздадени като част от пакети с храна, съобщиха от Мисията в Оукланд – благотворителна организация за помощ на бездомни лица.

Детектив-инспектор Глед Болдуин заяви, че трима души, сред които две деца, са потърсили медицинска помощ след консумация на бонбоните.

Ръководителят на благотворителната организация Хелън Робинсън каза, че е възможно бонбоните да са били раздадени на 300 до 400 души. Те първо са били забелязани вчера следобед, след като потребител е предупредил Мисията за „странни на вкус бонбони“.

„Тестовете веднага потвърдиха (…) потенциално смъртоносни нива на метамфетамин“.

Сара Хелм, изпълнителен директор на Фондация за борба с наркотиците, каза, че в тестван от тях бонбон съдържанието на метамфетамин е било около 3 грама.

