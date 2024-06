Намериха отровна змия в детско легло

Зловещо видео показа как отровна змия беше уловена да се крие в леглото на дете в австралийска къща, докато се опитваше да се слее с плюшените животни на малчугана, показват кадри.

Видеото беше публикувано от компанията Snake Catchers Brisbane & Gold Coast, която показва как хваща влечугото. На записа сер вижда как работникът Брайс Локет се надвесва над леглото, премества пухкава играчка и вдига средно голяма змия, криеща се в леглото. След това Локет прибира змията в дълга затворена мрежа на пода на спалнята.

Черните змии с червен корем се срещат най-вече по източното крайбрежие на Австралия и - макар и отровни - обикновено са срамежливи и се нахвърлят само когато са тормозени, според Австралийския музей. Симптомите от ухапване от червенокоремна черна змия могат да включват подуване на мястото на ухапване, изпотяване, мускулни болки, повръщане и диария.

