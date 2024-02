Горски пожари избухнаха в австралийския щат Виктория

Горски пожари избухнаха в южния австралийски щат Виктория, предаде Скайнюз.

Според местните власти огънят е възникнал в природния резерват Грампиниас.

Премиерът на щата Джасинта Алан заяви: Мобилизирани са 135-ма огнеборци. Към мястото на иницидента са изпратени 32 противопожарни камиона и четири противопожарни летателни апарата. Преустановена е работата на училища и детски градини. Започната е евакуация на хората от най-близките до пожара селища.

"Борбата срещу огнената стихия е затруднена от високите температури (термометрите днес показаха 40 градуса по Целзий) и силните ветрове (до 100 километра в час)", каза още министър-председателят, добави британската информационна агенция.

BREAKING - Residents in towns south of Halls Gap have been told to leave immediately with a fast moving bushfire in the Grampians National Park growing rapidly. These are the worst conditions locals have seen since the Black Summer bushfires. More @9NewsMelb pic.twitter.com/0wpZvJm5Ej