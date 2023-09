97 – годишен новозеландец бе обявен за най-възрастния моторист в света

Деветдесет и седем годишният новозеландец Лесли Харис бе обявен за най-възрастния моторист в света, предаде АП.

Гражданинът на тихоокеанската островна държава наскоро взе участие във фестивал на почитателите на мотоциклетите в северния град Окланд и бе вписан в книгата на рекордите Гинес, като най-възрастния моторист на Земята.

Към него се присъедини най-големият му син Род Харис (на 49 години) и 21-годишната му внучка Оливия.

Лесли Харис зае четвъртото място в надпревара с мотоциклети, която бе част от събитието, синът – осмо, а внучката - му 21-во.

През 2019 г. Лесли Харис стана победител в състезанието в Окланд. Той искаше да участва и през следващите години, но бе възпрепятстван от световната корона вирусна пандемия и стари травми.

New Zealand's Leslie Harris is a 97-year-old motorbike fanatic - he stills competes to this day!https://t.co/4BNhUPDDqh