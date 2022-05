Австралия засече китайски разузнавателен кораб край бреговете си

Австралийският министър на отбраната Питър Дътън каза, че край западните бреговете на Австралия е засечен китайски разузнавателен кораб, предаде Ройтерс.

Дътън описа плаването на китайския кораб в австралийски води като „акт на агресия“.

„Считам това за акт на агресия, като бъде взет предвид фактът, че е дошъл толкова на юг“, заяви той на пресконференция.

Китайски боен кораб насочил лазер към австралийски военен самолет

Дътън каза още, че Австралия следи разузнавателния кораб от една седмица.

Dutton on the Chinese ship (250 nautical miles off the WA coast) says it is "strange timing and without precedent that this vessel would come so far south"



"I think it is an act of aggression" pic.twitter.com/rvPHHELkzI