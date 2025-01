Президентката на Мексико: Как ви звучи Мексиканска Америка вместо Северна Америка?

Президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум отговори тази сряда на избрания за държавен глава на САЩ Доналд Тръмп, че сегашното име на Мексиканския залив е международно признато още от 1607 г., след което иронично предложи Северна Америка да се прекръсти на Мексиканска Америка.

„Името на Мексиканския залив е признато от ООН, но защо пък да не се преименуваме на Мексиканска Америка, вместо Северна Америка? Не ви ли звучи красиво?“, каза Шейнбаум пред медии.

Мексиканският президент изрази надеждата си за съхраняване на добрите отношения със САЩ след изборите

В същото време историкът Хосе Алфонсо Суарес, който в момента е политически съветник в президентската администрация на Шейнбаум, представи в Националния дворец карта от 1607 г., на която се вижда, че между Флорида и Юкатан Мексиканският залив е отбелязан като фундаментален морски път за корабоплаването.

Името, освен че е историческо, е регистрирано пред международната общност, която го е възприела още през XVII век, т.е. много преди да се появат Съединените щати на световната карта, обясни Суарес.

Wowww Mexican President Claudia Sheinbaum responds to Trump on his proposal to change the name of the Gulf of Mexico — and points to a 17th century map of greater México.



“We are going to call it América Mexicana. It sounds pretty, no?”



pic.twitter.com/VBQQkQbO2l