Българин се реже на летището в Богота след обир, бяга от полицията

Драма с българин се разигра на международното летище „Ел Дорадо" в колумбийската столица Богота, съобщават медиите в страната.

Нашенецът е пристигнал на летището и е съобщил на местните власти, че е станал жертва на кражба, при която са били откраднати всичките му лични вещи, включително паспорт, пари и други документи.

Bulgarian Man Repeatedly Stabs Himself in the Neck at Bogota El Dorado Airport as Horrified Bystandars Look On https://t.co/CiSGPxQNOa via @yourownkanoo pic.twitter.com/wmdR4c8kFY