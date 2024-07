Мощно земетресение, ударило Чили, взе жертва

Силно земетресение с магнитуд 7,3 разтърси северната част на Чили, съобщи ДПА. Един човек е загинал в град Калама, съобщават местните медии, позовавайки се на властите.

"Можем да изключим възможността смъртта да е причинена от срутване на сграда или повреда на инфраструктурата", заяви Мигел Балестерос, ръководител на администрацията в провинция Ел Лоа. "По-вероятно е медицински причини да са довели до смъртта на мъжа", добави той.

Според Националния център по сеизмология на Чили епицентърът на земетресението е регистриран в пустинен район на около 20 км южно от град Сан Педро де Атакама и е възникнал около 22:00 ч. в четвъртък местно местно време (05:00 ч. днес българско). Епицентърът се намира на дълбочина около 166 км.

Земетресение люшна Чили

Според властите не е имало опасност от цунами. Местните медии съобщават за незначителни свлачища и прекъсвания на електрозахранването в района, пише БТА.

В Чили силните земетресения не са рядкост. Цялото западно крайбрежие на Северноамериканския и Южноамериканския континент се намира върху т. нар. Тихоокеански огнен пръстен - район, известен с високата си сеизмична активност.

През 2010 г. Чили беше засегната от силно земетресение с магнитуд 8,8 и последвало цунами, при което загинаха повече от 500 души.

M7.4 Earthquake Strikes Chile



Borders with Bolivia and Argentina were also affected when the quake struck at a depth of 130 km. pic.twitter.com/ud3kZyxVjV