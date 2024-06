Тропическата буря "Алберто" удари Мексико и взе три жертви

"Алберто", първата тропическа буря от сезона на ураганите в Атлантическия океан, донесе проливни дъждове и наводнения в части от Мексико и Тексас.

Най-малко трима души са загинали заради бедствието, което връхлетя щата Нуево Леон. Мъж е загинал в река Ла Сила в град Монтерей, а двама непълнолетни са били ударени от мълния в Алиенде. Младежите са карали колела в дъжда, предаде Нова телевизия.

Ураганът продължи да се движи към централната част на страната.

Силата на ветровете са били около 50 мили в час. Остава заплахата от торнадо в южен Тексас.

Tropical storm Alberto leaves passengers stranded on top of a bus at Santa María Industrial Park in Ramos Arizpe, Mexico today....pic.twitter.com/udyNcDcWnA