Бивш легендарен футболист от близкото минало влезе в затвора за 9 години

Бившият легендарен футболист на Бразилия Робсън де Соуза, по-известен като Робиньо, тази сутрин беше вкаран в затвор в родината си, където ще прекара следващите девет години от живота си. Той бе осъден от италианското правосъдие за участие в групово изнасилване през 2013 г., съобщиха световните агенции.

Бившият играч на „Реал Мадрид“ и „Милан“ пристигна тази сутрин в затвора в Тремембе, разположен на около 150 км от Сао Паоло. В него присъдите си излежават 400 души. Любопитното е, че той е добил популярност като „затворът на известните“, тъй като именно там биват пращани по-именитите граждани на Бразилия, когато нарушат закона.

