Камери уловиха футболна фенка да си „приповдига настроението“ по време на мач

Телевизионни камери, излъчващи футболен мач от местното първенство на Колумбия, уловиха смущаващ момент за аудиторията.

На кадри в социалните мрежи се вижда как фенка на един от двата отбора решава да си приповдигне настроението. За целта тя вади една лъжица, в която има бяло прахообразно вещество, за което няма никакви съмнения, че е кокаин. Без да подозира, че я снимат, жената започва да шмърка от него.

Властите в Колумбия са иззели рекордно количество кокаин през 2022 г.

Прави впечатление, че никой от обкръжението ѝ не е ни най-малко шокиран или озадачен от действията на жената.

Част от потребителите в социалните мрежи коментират, че такива неща едва ли са необичайна гледка в Колумбия, предвид „репутацията“ на южноамериканската страна в това отношение.

What is she doing



pic.twitter.com/e3PmvCbapH