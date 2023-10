Убийството на известен мафиот подпали Рио Де Жанейро

Вълна от насилие обхвана улиците на Рио де Жанейро след убийството на известния местен главорез Матеус да Силва Резенде, известен в подземния свят с прозвищата Фаусто и Тетей. Той бе ликвидиран в понеделник при сблъсък с агенти на Гражданската полиция и спецчасти.

Фаустао е племенник на Луис Антонио да Силва Брага, известен като Зиньо - престъпник, поел контрола над най-големия престъпен отряд в щата Рио. Според губернатора на Рио де Жанейро Клаудио Кастро - Фаустао е действал ръководител на въоръжените части на организацията, пише "Телеграф".

Преди да бъде убит Фаустао дълго време се издирваше от властите в Бразилия. Той е смятан за втория човек в йерархията на бандата на чичо си Зиньо, които воювше за територия със съперническите кланове.

Трима убити за три часа в гангстерска война в Швеция

Операцията започнала в района на трите моста в Санта Крус, където се води ожесточена престрелка между спецчастите и уличните банди.

Смъртта на Фаусто предизвика една от най-големите престъпни офанзиви в историята на Бразилия. Повече от 35 автобуса на градския транспорт в седем квартала в западната зона на Рио де Жанейро изгоряха. Един влак също бе изпепелен от пламъците, а гарата в Санта Крус бе затворена.

Главната магистрала бе затворена за кратко. Към 18:00 часа местно време бе регистрирано задръстване от 121 километра. 45 общински училища хлопнаха врати от съображения за сигурност.

12 души за арестувани за подпалване на огъня и ще бъдат изпратени в федерални затвори, закани се губернатора Клаудио Кастро.

Criminal groups set 35 buses on fire in Rio de Janeiro, according to the industry group that represents bus companies, after police killed a crime boss in an operationpic.twitter.com/XjZNB2NriH