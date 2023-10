Покрив на църква рухна по време на литургия в Мексико, девет души загинаха

Покривът на църква в мексиканския град Сиудад Мадеро рухна по време на литургия и най-малко девет души загинаха, предадоха световните агенции. Най-малко 50 души бяха ранени.

Спасителни екипи издирват затрупани под отломките хора.

Кадри в социалните медии показват момента, в който рухва покривът на храма и във въздуха се издига облак прах. После се срутват и външните стени на църквата. Местният епископ Хосе Армандо Алварес заяви, че покривът на църквата е рухнал в момента, в който богомолците са получавали причастие.

Според властите в момента на срутването в храма е имало около 100 богомолци. Смята се, че около 30 от тях може да са затрупани под отломките.

Църквата "Санта Крус" е издържана в индустриален стил. Смята се, че срутването се дължи на структурен дефект.

Град Сиудад Мадеро се намира в щата Тамаулипас, който е граничен с Тексас, предава БТА.

