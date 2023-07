Жилищна сграда се срути в Бразилия, загинаха най-малко осем души

Най-малко осем души са загинали, а петима са обявени за изчезнали при срутването на жилищна сграда в североизточния щат на Бразилия Пернамбуко.

Сред загиналите има две малки деца - осемгодишно и петгодишно. Четирима души обаче са извадени живи, съобщиха снощи служители на гражданската защита, предава БТА.

Кадри от дрон, заснети от Ройтерс, показват четириетажната рухнала жилищна сграда, докато пожарникари и спасители работят на мястото на инцидента.

Длъжностни лица заявиха, че срутването на сградата е станало рано сутринта вчера около 6:35 часа, когато много от жителите вероятно все още са спели, но за момента не е ясно каква е причината за срутването.

Губернаторът на Пернамбуко Ракел Лира предупреди по-рано, че се очакват проливни дъждове и препоръча на местните жители да се уверят, че имат достъп до безопасни постройки.

