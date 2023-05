Почина първият футболист, играл на пет Световни първенства

Бившият мексикански вратар Антонио Карбахал, първият футболист, играл на пет Световни първенства, почина на 93-годишна възраст, съобщиха във вторник вечер местни медии, цитирани от агенция "Ройтерс".

"Тота", както бе известен Карбахал, бе на вратата за отбора на Мексико на шампионатите в Бразилия през 1950-а, в Швейцария през 1954-та, в Чили през 1962-ра и в Англия през 1966 година, в които записа общо 11 мача за родината си.

Антонио Карбахал държеше рекорда за участие на пет Световни първенства в продължение на 32 години до 1998-а, когато германецът Лотар Матеус също направи подобно постижение.

Сънародниците на Карбахал - Рафаел Маркес и Андрес Гуардадо, заедно с аржентинеца Лионел Меси и португалеца Кристиано Роналдо по-късно също изравниха рекорда.

Въпреки, че бившият вратар заяви, че е бил следен от Реал Мадрид между 1950-а и 1954-та, мексиканецът никога не напусна местния футболен шампионат и през по-голямата част от кариерата си игра в родния си град за отбора на Леон.

"It was with great sadness that we learned of the passing of Antonio Carbajal, the first player to star in five FIFA World Cups."



FIFA President Gianni Infantino has paid tribute to @miseleccionmxEN legend Antonio Carbajal, who sadly passed away on Tuesday at the age of 93.