Многохиляден протест в Мексико срещу промени в изборното законодателство

Половин милион мексиканци протестираха срещу промени в изборното законодателство, според организаторите.

Според местните власти в столицата Мексико, които са контролирани от партията на президента, демонстрантите са били 90 хиляди.

Недоволството е срещу намеренията на правителството да намали бюджета и персонала на независимата избирателна комисия. Противниците на идеята виждат в нея заплаха за демокрацията.

