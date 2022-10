Расте броят на жертвите при водното бедствие във Венецуела

Броят на жертвите на наводненията и свлачищата от събота в Лас Техериас, Северна Венецуела, се увеличи от 25 на 36 души, съобщи министърът на вътрешните работи Ремигио Себалос, цитиран от Франс прес.

"За съжаление имаме 36 загинали за момента, както и 56 души, които се водят изчезнали", обяви Себалос във видео, разпространено в Туитър от неговото министерство.

Наводнения във Венецуела взеха 22 жертви

Предишните данни за броя на изчезналите бяха за 52 души.

Powerful hurricane tore through #Venezuela

Bad weather provoked floods and landslides, people were carried away by streams of water. As a result, 25 people were killed, more than 50 were missing.#flood #flooding #floods #flashflood pic.twitter.com/YOa2kN7cd8