Колумбийска легенда почина след катастрофа

Бившият капитан на националния отбор на Колумбия по футбол Фреди Ринкон почина в следствие на тежките наранявания на главата, които получи при пътно-транспортен инцидент в началото на седмицата, информира Ройтерс, цитирана от БТА.

55-годишният Ринкон пострада фатално, след като управляваният от него автомобил се сблъска с автобус в столицата Кали.

"Въпреки всички усилия на медицинския екип, Фреди Ринкон почина", съобщи Лауреано Кинтеро, директор на клиниката "Имбанако", където Ринкон беше настанен за лечение в интензивното отделение.

Във футболната си кариера легендарният за Колумбия полузащитник игра на 3 световни първенства - през 1990, 1994 и 1998 г.

На клубно ниво рита в Европа за "Парма", "Наполи" и "Реал" (Мадрид), както и за бразилските грандове "Палмейрас", "Коринтианс", "Крузейро" и "Сантос".

