Демонстранти в Рио протестираха срещу расизма в Бразилия след убийството на конгоански имигрант

Стотици демонстранти настояха вчера за правосъдие и протестираха срещу расизма в Бразилия след като конгоански имигрант беше пребит до смърт в Рио де Жанейро, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Правозащитници, чернокожи активисти и представители на конгоанската общност в Рио носеха плакати и блокираха главния булевард в квартал Бара да Тижука. Там в крайбрежно заведение е работел 24-годишният Мойсе Кабагамбе, преди да бъде убит на 24 януари, както изглежда заради спор за неплатена надница.

Moise Kabagambe was seen in a video from the Tropicalia beach kiosk's security cameras being attacked by a group of men who beat him repeatedly with a club and a baseball bat, according to police, who have opened an investigation into his death.https://t.co/u04SLAeLGX