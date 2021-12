Най-малко 50 загинали при експлозия на цистерна с бензин в Хаити

Най-малко 50 души загинаха рано тази сутрин при избухването на камион цистерна с бензин в Хаити. Има и много ранени, предаде Франс прес, като се позова на представител на властите.

"На място установихме, че между 50 и 54 души са изгорели живи. Невъзможно е да ги идентифицираме", каза Патрик Алмонор, заместник-кметът на град Кап Аитиен, където се е разиграла трагедията.

Вследствие на експлозията са се подпалили около 20 къщи в района. За момента не можем да уточним броя на жертвите в жилищата, допълни Алмонор, допускайки, че загиналите може да се окажат много повече.

