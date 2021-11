Земетресение със сила от 5,9 в Чили

Земетресение с магнитуд 5,9 е регистрирано днес в Чили, съобщава Европейско-средиземноморският сеизмологичен център, цитиран от ТАСС и Ройтерс.

Епицентърът на труса е локализиран на 93 км североизточно от столицата Сантяго, където живеят около 4,8 милиона души. Трусът е станал на дълбочина от 116 км.

Well, there was an earthquake in Chile grade 5.9 on the Richter scale, I'm fine, it was just the scare "I live in a building" so they feel stronger, sorry for the scare and thanks for the concern uwu! @yoboyRoyGaming @CoconutBrah



