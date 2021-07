18-годишна реши да поплува посрещ нощ, към нея се присъедини и 4-метров крокодил

Близо четириметров крокодил е нападнал 18-годишна тийнейджърка, докато тя плувала край бреговете на мексиканския курорт Пуерто Ваярта. Въпреки размера му и двете му атаки, момичето се е измъкнало само с повърхности наранявания и няма опасност за живота му.

Пострадалата на име Киана Хумел сподели в социалните мрежи, че решили с нейна приятелка да направят среднощно плуване. Още преди да влезе във водата обаче, Хумел внезапно бива нападната от крокодила, който я захапва за десния крак и я завлича във водата.

CROCODILE ATTACK: A Bay Area teenager vacationing in Puerto Vallarta was attacked and dragged into the ocean by a 12ft crocodile. This happened at the Marriott resort.



Thankfully, Kiana Hummel survived. She is currently undergoing surgery at Marin General. pic.twitter.com/jtEMHncaxY