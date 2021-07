Правителството в Куба отмени мита и размрази заплати

Kубинското правителство обяви, че временно отменя ограниченията върху количеството храни и лекарства, които пътуващите могат да внасят в страната - вероятно като отстъпка пред исканията на протестиращите, излезли на улични протести миналия уикенд, предаде "Франс прес", цитирана от БТА.

Хиляди кубинци протестираха в неделя срещу недостига на основни стоки, срещу ограничаването на гражданските свободи и ръста на случаите на COVID. Правителството обвини финансирани от САЩ "контрареволюционери", че използват икономическите трудности, причинени от американските санкции, посочва "Ройтерс".

Live ammunition vs rocks. I don’t know Biden it doesn’t seem like the Cuban president heard your remarks about refraining from violence. #Cuba #SOSCuba @POTUS pic.twitter.com/Irl2Dr01Q7

При протестите с невиждан от 1994 г. мащаб са задържани над 5000 души, включително 120 активисти и журналисти, съобщи ДПА, като се позова на гражданското общество и други източници, обобщени от новинарския уебсайт 14ymedio. Хиляди кубинци скандираха "Свобода!", "Гладни сме" и "Долу диктатурата!". Загина един човек, но въпреки това и хилядите задържани комунистическото правителство отрече да има "социална експлозия".

Кубинското правителство реши да позволи извънредно и временно вноса от пътниците в куфарите им на хранителни, хигиенни продукти и лекарства без ограничение на стойността им и без мита, обяви премиерът Мануел Мареро в телевизионно изявление в присъствието на президента Мигел Диас-Канел и няколко министри. Тази мярка ще бъде в сила до 31 декември, уточни той. Улесняване на вноса в страната на стоки от първа необходимост е едно от исканията на кубинското население, което се сблъсква с тежък недоимък. В открито писмо, публикувано наскоро, точно такова искане отправи група университетски преподаватели и интелектуалци.

Министърът на икономиката Алехандро Хил на свой ред обяви отпадането на ограниченията върху заплатите в държавните предприятия. Протестните действия избухнаха в неделя и на места продължиха и в понеделник. При тях загина един човек.

Байдън към кубинските власти: Чуйте народа си

След тридневно прекъсване заради протестите вчера мобилният интернет в страната беше възстановен, но няма достъп до социалните мрежи и чат приложенията, предадоха кореспонденти на "Франс прес".

Блокиран е достъпът до "Уотсап", "Фейсбук" и "Туитър".

"Вярно е, че няма мобилен интернет, но липсват също и лекарства", каза във вторник външният министър Бруно Родригес в отговор на зададен му въпрос. "Куба няма да се откаже от правото си да се защитава", допълни той. Министърът обвини САЩ, че чрез хаштага #SOSCuba са предприели кампания в "Туитър" за подклаждане на обществени безредици на острова.

Един човек е загинал при антиправителствените протести в Куба

Вашингтон призова във вторник за бързо възстановяване на всички средства за комуникация. "Опитите да се заглуши, включително чрез технологични средства, гласът на кубинския народ няма никога да успее да задуши неговите легитимни стремежи към свобода и човешки права", заяви говорителят на Държавния департамент Нед Прайс.

Вчера обстановката в Хавана беше спокойна, но присъствието на полиция и войници беше осезаемо засилено около сградата на парламента. На мястото бяха изпратени множество полицейски камиони.

there were HUNDREDS of us, according to the news, who marched last night. cuba, you’re not alone. the cubans who have fled are being your international voices. PATRIA Y VIDA. #SOSCUBA pic.twitter.com/OMm8xTlfjO