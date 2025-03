Полският премиер скастри Мъск

"Истинското лидерство означава уважение към партньорите и съюзниците. Дори към по-малките и по-слабите. И никаква арогантност. Скъпи приятели, помислете върху това", написа в X (Туитър) полският премиер Доналд Туск по повод пост на Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател,, който вчера нарече полския външен министър Радослав Сикорски "дребно човече".

True leadership means respect for partners and allies. Even for the smaller and weaker ones. Never arrogance. Dear friends, think about it.